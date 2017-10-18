Сотрудники ГИБДД больше не будут изымать водительские права

Москва, , 12:29 — REGNUM Сотрудники ГИБДД больше не смогут забирать водительские удостоверения на месте нарушения правил дорожного движения, согласно новому административному регламенту ГИБДД, сообщил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков на пресс-конференции.

«Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства, выступавшие ранее как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении», — сказал Быков.

По новому регламенту, водитель, нарушивший правила ПДД, может самостоятельно сдать водительское удостоверение в течение трех дней с момента получения штрафа.

Кроме того, отменяется запрет на проверку автомобиля вне стационарного поста. Также наряды ДПС будут наблюдать за ситуацией на дороге в местах высокой аварийности и на потенциально опасных участках дорожной сети.

Новые правила изъятия прав начнут действовать с 20 октября и содержатся в административном регламенте ГИБДД, регулирующем деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства.

Ранее сообщалось, что Госдума намерена законодательно одобрить возможность дистанционно оспаривать неправильно выписанные штрафы ГИБДД. Для этого уполномоченные подразделения должны получить право ликвидировать неверно выписанные постановления без участия водителя.

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