В Прикамье министру объявлен выговор за бюрократию

Пермь, , 12:21 — REGNUM В Пермском крае министр образования Раиса Кассина 18 октября получила от губернатора выговор. На заседании правительства глава региона Максим Решетников выразил недовольство по поводу бюрократической волокиты, связанной с поощрением одарённых школьников, сообщают местные СМИ.

«Школьники успешно выступают, представляют край и на международном уровне, и на российском, но от региона никакой отметки и поощрений не получают. Ситуация неправильная», — сказал Решеттников.

Стоит отметить, что 9 октября отец одного из победителей в олимпиаде в телеграм-канале посетовал на то, что по прошествии двух месяцев с момента обещания губернатора наградить школьников призёры так и не увидели наград. Ранее родитель возмутился несправедливостью — победителя международной олимпиады даже не поздравили в Перми и привёл в пример Москву, где премии одарённым детям составляют до 1 млн рублей.

«Прошло два месяца, распоряжения о поощрении олимпиадников внесено на рассмотрение только сегодня и только после того, как появились публикации с просьбой разобраться. Проблема, как выяснилось, банальный бюрократизм, Минобр с Минфином занимаются футболом, документы по несколько раз возвращают на доработку», — сказал губернатор на заседании местного правительства 18 октября.

Объявив министру образования края выговор, глава Прикамья пригрозил чиновникам увольнением, выговорами и лишением премий, если подобные случаи бюрократизма повторятся.

Добавим, что правительство Пермского края приняло распоряжение о поощрении одарённых детей, добившихся выдающихся результатов в международных предметных олимпиадах школьников. В 2017 году выплаты получат выпускник школы № 146 Василий Югов, получивший золотую медаль международной олимпиаде по физике и учащийся той же школы Михаил Селюгин, получивший бронзовую медаль на международной олимпиаде по географии. Им выплатят 175 тыс. руб. и 75 тыс. руб., соответственно.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки региона, решение о системном материальном поощрении талантливых ребят, добившихся успехов на школьных олимпиадах самого высокого уровня, было принято по предложению губернатора Максима Решетникова. С 2018 года обладателю золотой медали международной олимпиады будет полагаться 175 тысяч рублей, серебряной — 100 тыс., бронзовой — 75 тыс. рублей.