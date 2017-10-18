Известный российский меценат армянского происхождения скончался в тюрьме

Ереван, , 12:11 — REGNUM 18 октября на 68-ом году жизни скончался российский предприниматель и меценат армянского происхождения Левон Айрапетян, сообщает «Собеседник».

Он родился в 1949 году в селе Ванк Мартакертского района Нагорного Карабаха. Окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова. В 1991—1994 гг. был генеральным директором, с 1994 года — председателем Совета директоров Издательского дома «Собеседник».

Айрапетян активно участвовал в благотворительности не только в России, но и на своей исторической родине — Нагором Карабахе, хотя прожил там всего два месяца. Он внес большой вклад в развитие и благоустройство непризнанной республики.

На его средства были реализованы программы в родном селе Ванк Мартакертского района, он также профинансировал реконструкцию монастырского комплекса Гандзасар в Мартакерте и церкви в Шуши. На его средства в России в разные годы были восстанавливались Введенская Оптина пустынь в Калужской области, Спасо-Влахернский женский монастырь в поселке Деденево Дмитровского района Московской области. Айрапетян принимал активное участие также в воссоздании Храма Христа Спасителя в Москве, стадиона ''Лужники''.

В феврале 2016 года в интервью ИА REGNUM Левон Айрапетян отмечал, что для сильной Армении и Карабаха недостаточно просто любить свою Родину — ей надо платить генетическую дань, а вклад каждого армянина должен быть соразмерен его возможностям.

Айрапетян в 2014 году был приговорен к четырем годам лишения свободы за хищение $ 700 тыс. у матери осужденного на пожизненный срок экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. В ходе рассмотрения дела Айрапетян не признал вину. Допрошенные в суде осужденный на пожизненный срок экс-сенатор от Башкирии Изместьев и его мать дали в суде показания о его виновности.

На 18 октября было назначено заседание суда, на котором должна была рассматриваться апелляция защиты Айрапетяна.

Айрапетян значительное время провёл на Севере, принимая участие в организации великих строек коммунизма, затем работал журналистом в «Огоньке» и «Комсомольской правде». С переходом на рыночную экономику журналист начинает успешно заниматься бизнесом, вскоре попадая с число самых богатых представителей армянской диаспоры в мире. ''В бизнес я пошел, чтобы помочь Карабаху. Там началась война, а у населения отобрали даже шампуры. Оружия катастрофически не хватало'', — отмечал он в интервью ИА REGNUM.