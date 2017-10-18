Первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере, появился в Нидерландах

Гемерт, Нидерланды, , 12:07 — REGNUM В Нидерландах открыли первый в мире мост, который был напечатан на 3D-принтере. Об этом сообщает «Россия 24».

Мост был открыт в городе Гемерт на юге Нидерландов, его длина составила восемь метров. Конструкцию изготавливали в течение трёх месяцев.

Предполагается, что мост будет предназначен для велосипедистов, хотя, по словам разработчиков, он сможет выдержать вес 40 грузовиков.

В лаборатории Технического университета Эйндховена, где был напечатан мост, отметили, что 3D-печать более экономична по сравнению традиционными методами строительства.

В дальнейшем разработчики планируют печатать жилые дома и другие конструкции из бетона.

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