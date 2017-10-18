На Ставрополье попали в колонию главы двух строительных компаний

Ставрополь, , 12:06 — REGNUM Генеральные директора двух строительных компаний на Ставрополье, обманувшие дольщиков, поплатились за это свободой. Предприниматели собрали с будущих новоселов 29 млн рублей, но потратили их не на жилье для граждан, а на личные цели, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Оба обвиняемых, являясь руководителями компаний ООО «Интерстрой» и ЗАО «Группа Интер», еще в 2008 году привлекли к долевому строительству 20 человек, которые согласились на предложение получить квартиры в новостройках города Ставрополя.

При этом у «Интерстроя» не было даже прав на земельный участок, отсутствовала проектная и разрешительная документация на строительство многоэтажного жилого дома. Принимать от граждан деньги в таких условиях в соответствии с законодательством злоумышленники не имели права. Тем не менее, находившиеся в заблуждении дольщики, с деньгами все же расстались. А генеральные директора распорядились ими по своему усмотрению, вовсе не собираясь строить жилье.

Суд признал Таймураза Каргинова и Валерия Татарова виновными в мошенничестве. Татаров получил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На год меньше в такой же колонии проведет Каргинов.

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Стоит отметить, что с проблемой обманутых дольщиков многие жители Ставропольского края знакомы непонаслышке. Она коснулась, в частности, тех, кто доверил свои деньги компаниям «АртСтройТехно», «Спас XXI век», «Мега-строй».

Обманутые дольщики одной из компаний даже обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. В нем они просили проверить деятельность застройщика и добиться завершения строительства жилого комплекса «Победа» или возмещения ущерба дольщикам.

После проверки хозяйственной деятельности компании в отношении гендиректора «АртСтройТехно» Лилии Скляровой в феврале 2016 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Строительство комплекса началось еще в 2012 году. За компанией «АртСтройТехно» числятся 816 обманутых дольщиков. Для них должно было быть построено жилье в 15 домах. Общая сумма ущерба составила 740 млн рублей.

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В 2015 году для обманутых дольщиков на Ставрополье было сдано около 300 квартир. Год назад в крае насчитывалось около 20 проблемных объектов долевого строительства в Ставрополе, Кисловодске, Железноводске, Пятигорске, Минеральных Водах, Михайловске. Жертвами мошенников оставались более тысячи человек.

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