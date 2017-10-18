Загрязнение Волги в Чебоксарах: чиновников наказали, но дело пока закрыли

Чебоксары, , 11:37 — REGNUM В столице виновные за загрязнение Волги нефтепродуктами в районе Чебоксарского водохранилища могут уйти от ответственности. Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила бездействие профильных ведомств, которые не обеспечили объективное рассмотрение сообщений активистов ОНФ о сливе нефтепродуктов, и внесла представления в адрес должностных лиц. Но уголовное дело о загрязнении Волги не возбуждено, в связи с чем природоохранная прокуратура потребовала «оценки полноты проведённых проверочных мероприятий». Об этом говорится в ответе надзорного ведомства, направленного в адрес чувашского отделения Общероссийского народного фронта, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии продолжаются разбирательства в связи с загрязнением Волги в районе Казанской набережной (возле Якимовского оврага). Тревогу общественники забили ещё в апреле, направив обращения в соответствующие инстанции, но за это время ситуация не изменилась. Осенью в ходе повторного рейда активисты ОНФ констатировали, что состояние Волги на этом участке ухудшилось: сюда продолжали стекать нефтепродукты, при этом ниже по течению расположен новочебоксарский водозабор — единственный источник водоснабжения в Новочебоксарске. По неофициальным данным, концентрация загрязняющих веществ на данном участке на выходе подземных вод превышала норматив в 95 тыс. раз.

«Побывав в сентябре в районе Якимовского оврага, непосредственно примыкающего к Волге, мы убедились, что размеры экологической проблемы приняли угрожающий характер. На поверхности воды была заметна радужная пленка, характерная для нефтепродуктов, на земле — следы горюче-смазочных материалов, в округе стоял невыносимый технический запах. И, к сожалению, были вынуждены констатировать бездействие властей, из-за которого нанесен непоправимый ущерб акватории Волги», — говорит координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Чувашии Владимир Михайлов.

Выяснилось также, что загрязняющие вещества сливаются в Волгу здесь уже несколько лет, но мер по ликвидации экологического нарушения чиновники не приняли. Дачники вспоминают, что когда-то здесь было много родников, а сейчас вода не пригодна ни для питья, ни для полива. И рассказывают жуткие истории 1990-х годов, когда якобы из-за нефтяных паров едва не расплачивались здоровьем курильщики.

Природоохранная прокуратура подтвердила факты бездействия профильных ведомств. По данным ведомства, должностные лица минприроды Чувашии, управления Росприроднадзора по республике и администрации Чебоксар нарушили федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан, не обеспечив «своевременное, объективное и всестороннее рассмотрение доводов обращений» «по существу всех поставленных в обращении вопросов». В адрес министра природных ресурсов, руководителя управления Росприроднадзора и главы администрации столичной мэрии внесены представления об устранений нарушений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

«Вдоль ручья из глубины грунта на поверхность происходит выброс нефтепродуктов вместе с грунтовыми водами, которые впадают в ручей и далее в Чебоксарское водохранилище. На участке земли площадью около 25 кв. метров, загрязнённой нефтепродуктами, зафиксирована гибель зелёных насаждений», — подтверждает также природоохранная прокуратура, направив 11 октября ответ активистам республиканского штаба ОНФ .

Материалы проведённой проверки были направлены в СУСК по Чувашии «для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении неустановленного лица».

«Вместе с тем, по итогам проведённой в порядке ст.144 УПК РФ процессуальной проверки должностным лицом следственного комитета вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в ответе надзорного ведомства, в связи с чем в республиканскую прокуратуру, которая осуществляет надзор за деятельностью следственного управления, будет направлена информация «о проверке законности и обоснованности принятого процессуального решения, оценки полноты проведённых проверочных мероприятий».

В региональном СУСК подтвердили, что следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время руководством управления проводится проверка «законности и обоснованности» решения, принятого следователем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту загрязнения территории и слива в Волгу загрязняющих веществ следственное управление СКР инициировало проверку. Отмечалось, что «лабораторные исследования показали значительное превышение концентрации нефтепродуктов в почве, подземных водах». Кроме того, по предварительным данным, из-за загрязнения погибли 62 вяза.

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