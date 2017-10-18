Серебренникову запретили завершить съемки фильма о Цое

Москва, , 11:20 — REGNUM Басманный районный суд Москвы не разрешил режиссеру Кириллу Серебренникову поехать в Санкт-Петербург на съемки фильма «Лето» о Викторе Цое. Кроме того, ему запретили посещать Большой театр для того, чтобы завершить работу над балетом «Нуреев», сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Серебренников попросил суд отпустить его на пять дней, чтобы завершить съемки фильма «Лето». Продюсер ленты Илья Стюарт заявил, что картина не может быть доснята без участия режиссера. Серебренников также попросил суд дать ему возможность посещать Большой театр, чтобы закончить подготовку к премьере балета.

Однако суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебрянникову до 19 января 2018 года.

Арест продлили также бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, бывшему главному бухгалтеру организации Нине Масляевой, экс-генпродюсеру «Седьмой студии» и бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.

Напомним, фигуранты так называемого дела «Седьмой студии» обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ в групповом мошенничестве в особо крупном размере по сговору.

По версии следствия, обвиняемые похитили не менее 86 млн рублей, который были выделены «Седьмой студии» из государственного бюджета на культурный проект «Платформа».

Читайте ранее в этом сюжете: Суд продлил Кириллу Серебренникову срок домашнего ареста