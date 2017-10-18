Кургинян: «Либо мир идет к справедливости, либо к фашизму»

Москва, , 10:58 — REGNUM Либо мир в ближайшие десятилетия сможет построить справедливую систему, либо скатится в фундаментальное неравенство и фашизм, заявил лидер движения Сергей Кургинян 17 октября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян отметил, что фундаментальные основания для социального неравенства в эпоху рабовладения и феодализма могли быть объяснены малы количеством производимого продукта и необходимостью развития хотя бы части общества за счет освоения этого продукта. Однако, в XXI веке, производимый продукт огромен и его хватит с лихвой на всех, а значит никакого обоснования для неравенства нет в принципе.

Однако, возникает другая проблема. Современная экономическая модель строится на принципах «человек для производства». В этой парадигме уже в ближайшие 20−30 лет 400 млн человек будут производить весь продукт, а остальные просто станут не нужны.

«В циничной экономике эта ненужность рано или поздно свернется просто в уничтожение людей. Мы идем к этому фашизму. Либо мы придем к справедливому обществу, либо всё кончится не тем, что сейчас есть, а фашизмом», — заявил политолог, добавив, что дифференциация в обществе не только не приводит в современном мире к росту производства, но и наоборот, оформляет падение.

«Поэтому эту аксиому [оправдание неравенства целями развития — прим ИА REGNUM ], надо выкинуть как барахло. Вот это, как минимум, совершенно необходимо», — закончил мысль Кургинян.

Напомним, что согласно данным на сайте ООН, 2,5 тыс. крупнейших мировых миллиардеров обладают капиталом в $7,7 трлн, что составляет ВВП 150 стран, в то время как миллиарды людей живут в нищете.