Въездной знак в Ярославль будут выбирать из 30 вариантов

Ярославль, , 10:28 — REGNUM Завершен этап подачи проектов въездного знака Ярославля на новый конкурс, который был объявлен после соответствующего заявления губернатора Дмитрия Миронова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Областной конкурс на проект стелы у въезда в Ярославль рождался со скандалом. Вначале градостроительный совет города объявил конкурс на стелу у въезда в город. Победил тогда проект, очень похожий своей формой знака на пистолету, но тут вмешался губернатор Ярославской области и отменил решение горградсовета.

Решением рабочей группы координационного Совета по архитектуре и градостроительству Ярославской области при участии представителей мэрии города Ярославля, было принято решение приостановить работы по сооружению въездной стелы, организовать конкурс на альтернативный проект знака. Заложенный ранее фундамент в основание стелы решено использовать для будущего проекта. С 4 октября официально стартовал новый конкурс среди профессионального сообщества.

Первый этап конкурса продлился две недели. По его итогам рабочая группа отберет ряд проектов, которые пройдут во второй этап. Далее авторам будет предложено доработать свои эскизы с учетом замечаний экспертной комиссии. Окончательный вариант проекта стелы будет утвержден по итогам двух этапов конкурса.

«На данный момент в конкурсе принимает участие уже 27 человека, некоторые из них предложили несколько вариантов. Таким образом, на конкурс представлено более 30 работ. Сегодня работы оформляются для рассмотрения и шифруются. Жюри состоит из представителей высшей школы, профильных департаментов: департамент туризма, департамент охраны объектов культурного наследия, департамента строительства и т.д. Кроме этого, в жюри есть представители различных творческих союзов: художников, дизайнеров, архитекторов, журналистов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Ирина Ануфриева.

Многие ярославские архитекторы и художники считают конкурс на создание проекта объемно-пространственной композиции знака, обозначающего въезд в город Ярославль со стороны Москвы, непродуманным. Его упрекают в том, что он объявлен без конкурсной документации, правовых оснований проведения конкурса, координаторов конкурса, регистрации работ, без объявления состава жюри конкурса и регламента его работы и призового фонда. Архитекторы намеревались бойкотировать конкурс, но, как видим, этого не произошло.

Кстати, забракованный вариант знака-пистолета может возродиться из пепла, поскольку мэрией Ярославля «рассматривается возможность установить ту стелу, которая была одобрена градсоветом, на другом въезде в Ярославль».