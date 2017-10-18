В Карелии возбудили уголовное дело по голодающим коровам и пушным зверям

Петрозаводск, , 10:34 — REGNUM Прокуратура Карелии проверила решение следственных органов возбудить уголовное дело по факту «голодомора» коров и пушных зверей в хозяйствах республики. Надзорный орган признал это решение законным.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель, совершенного из корыстных побуждений», — отметили в региональной прокуратуре.

Во время проверки удалось установить, что должностные лица двух сельскохозяйственных предприятий Пряжинского района Карелии, чтобы избавиться от материальных затрат, систематически и надолго лишали пищи животных.

«Это повлекло гибель 15 телят и более одной тысячи особей норки», — говорится в официальном сообщении прокуратуры. Надзорный орган контролирует расследование этого уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью этого года стало известно о том, что на двух предприятиях республики имеются большие проблемы с кормлением крупного рогатого скота и пушного зверя. Это АО «Пряжинское» и ООО «Звероферма «Пряжинская». В прошлом году их выкупил эстонский предприниматель Айво Халлист. К октябрю ситуация стала критической, власти даже хотели ввести режим чрезвычайной ситуации: это дало бы возможность тратить бюджетные деньги на закупку кормов для частного хозяйства.

Однако ситуацию удалось решить без режима ЧС: почти все поголовье коров выкупило государственное предприятие в Олонецком районе. Чуть позже правительство Карелии разыграло тот же сценарий, чтобы спасти голодающих коров Медвежьегорского молокозавода, находившихся в собственности у ныне арестованного Игоря Белоусова (УК «Семейный капитал»). Стадо выкупило другое госпредприятие соседнего с Пряжинским Олонецкого района — «Мегрега».

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Ситуация на звероферме «Пряжинская» — намного хуже. Выкупать около 10 тысяч особей норки и лисы пока некому — таких государственных предприятий в Карелии больше нет, частный инвестор после внимательного изучения ситуации от сделки отказался: нынешние владельцы зверофермы попытались продать компании «Ленптицепром-И» часть поголовья, принадлежащую своим кредиторам и уже арестованную. К 1 октября на ферме уже погибли около 2,5 тыс. норок.

При этом, в республике разнятся выводы о причинах падежа. Если сотрудники зверофермы и некоторые зоозащитники уверены, что норка массово гибнет из-за голода, то вице-премьер и и.о. руководителя Минсельхоза Владимир Лабинов винит, скорее, отсутствие противоэпизоотических мероприятий (прививки животным не делают с весны этого года). Сейчас трупы норок проверяют на наличие вирусов в Петербурге. Результаты обещают обнародовать в конце этой недели.

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