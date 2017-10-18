Софинансирование медуслуг: «Граждан подталкивают к платным услугам»

Оренбург, , 11:06 — REGNUM Член комитета по здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Казармщикова (ЛДПР) считает, что на сегодняшний день медики и так подталкивают население к тому, чтобы они пользовались платными услугами. При узаконивании софинасирования населением медуслуг процесс подталкивания пойдёт ещё активнее. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат, комментируя заявление Владимира Путина о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, включая здравоохранение, отметила:

«Узаконится более активное подталкивание населения к пользованию платными услугами. Доля бесплатных услуг сократится или сойдёт на нет».

По мнению Казарщиковой, на сегодняшний день система подушевого финансирования либо себя не оправдала, либо требует какого-то административного вмешательства. Модернизации требует вообще вся система здравоохранения.

«Подушевое финансирование, на самом деле, никоим образом не покрывает тех фактических затрат, необходимых медучрежедниям. Потом всё то, что происходит не покрывает затраты, а всё это подталкивает руководство больницы к предоставлению платных услуг. И на сегодняшний день жители жалуются на то, что оборудование простаивает, но записаться на предоставление какой-то услуги можно только через месяц её получить. Это о чём говорит? Чтобы заработать хоть какую-то копейку для медучреждения врачи вынуждены подталкивать пациентов на то, чтобы они воспользовались платными услугами. На сегодняшний день огромное количество медицинских услуг пациенты получают именно за деньги. Это везде и кругом».

По её словам, не всегда от самого человека зависит состояние его здоровья — это может быть генетическая предрасположенность, травмы. Человек, ведущий здоровый образ жизни, ответственный за своё здоровье и исправно перечисляющий налоги, не должен задумываться о том, что завтра, не дай Бог, со ним что случится, а у него не будет средств, чтобы получить лечение.

Она выразила опасения, что при реализации инициативы софинасирования медицина по большому счёту уйдёт в коммерческую сферу. Перечень бесплатных услуг будет крайне мал и может вовсе исчезнуть.

«Ведь президент для чего говорит, как он представляет, как видит в идеале, как должно это быть. Но на практике, к сожалению, либо уже здесь в регионе не так понимают, либо не так выполняют эти команды, не до конца правильно», — сказала депутат.

Она обратила внимание на то, что, например, если бы приводили в соответствие с дорожной картой количество медучреждений так, как представлялось президентом, наверное, всё было бы хорошо.

«Но ведь в регионах у нас и межмуниципального транспорта нет, и дороги в каком у нас состоянии находятся, что скорая помощь не может в обозначенное время никоим образом прибыть за 20 минут? И интернет у нас не везде. Вот, чтобы получить подушевое финансирование ФАПу, например, фельдшеру приходится ехать в районную больницу, потому что интернета на селе или нет, или он настолько слабый, что работать невозможно с такой связью. Конечно, работа ведётся, и через некоторое время интернет, возможно, будет везде и будет доступен», — сказала член комитета по здравоохранению Закосбрания Оренбуржья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября на Всемирном фестивале молодёжи студентов в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил о возможном софинансировании населением медицинских услуг. Он отметил, что с точки зрения организации отрасли здравоохранения необходимо, чтобы «человек понимал свою ответственность за своё собственное здоровье».

Позже, 17 октября, вице-премьер Ольга Голодец опровергла информацию об обсуждении программы софинансирования расходов на здравоохранение в России.