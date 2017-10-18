Бондарчук — о Поклонской: «Девушку пора остановить»

Москва, , 10:20 — REGNUM Режиссер Федор Бондарчук категорически не приветствует действия, сопровождающие скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом он заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает «ТВ Центр».

Отвечая на вопрос о том, является ли ситуация вокруг фильма продуманной пиар-акцией, режиссер заявил, что такое количество инициированных проверок пиар-акцией быть не может. Более того, речь уже идет о сожженных машинах, атаках на кинотеатры и реальных угрозах в адрес авторов проекта.

«Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить», — заявил он, говоря о Наталье Поклонской.

Бондарчук также напомнил, что картина получила прокатное удостоверение. Режиссер добавил, что, по его мнению, фильм нужно посмотреть.

Как сообщало ИА REGNUM, картина Алексея Учителя «Матильда», в которой фигурируют наследник российского престола — будущий император Николай II — и балерина Матильда Кшесинская, вызвала широкий резонанс задолго до намеченной премьеры. Скандал вокруг фильма инициировала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), не раз писавшая обращения с призывом не допустить «провокационную» картину на экраны.

Так, 12 октября Поклонская в очередной раз обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке, прося внести в министерство культуры представление с требованием отзыва прокатной лицензии фильма. Обращение депутат разместила на своей странице в соцсети.

17 октября за письменным призывом последовало видеообращение Поклонской к Чайке. В нем депутат выступает от имени «десятков тысяч граждан России», якобы также возмущенных содержанием ленты.

Читайте также: Поклонская продолжает обращаться к генпрокурору РФ. Теперь в видеорежиме

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат Учителя о видеообращении Поклонской: «Матильда» — кино о любви