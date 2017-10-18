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Жириновский: Депутатов травят в Госдуме

Общество

Парламентарий обеспокоен качеством питания в Госдуме

Жириновский: Депутатов травят в Госдуме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Москва, 18 октября 2017, 10:09 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал питание в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

«Вот у нас столовая здесь есть? Кто ее контролирует? Никто. Мы все время жалуемся на качество питания здесь. Даже мы, депутаты, не можем контролировать, потому что тоже им привозят откуда-то продукты и не всегда они хорошего качества», — отметил Жириновский.

«Я в кулинарии замерял: каждый раз колбаса, ветчина, почти все продукты 70% превышение нитратов! Я ничего там не беру, но сотрудники берут каждый день. сами себя травим депутатов, граждан по всей стране», — констатировал депутат Госдумы.

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