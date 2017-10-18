В Ярославле обсуждают перспективы благоустройства Которосльной набережной

Ярославль, , 09:52 — REGNUM В сентябре — октябре МКУ «ИРСИ» провело опросы жителей города о перспективах благоустройства Которосльной набережной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Опрос показал, что идею создания колеса обозрения, строительство которого должно завершиться уже следующей весной, поддерживает 75% ярославцев. Подавляющее число респондентов также высказалось за то, что набережная требует благоустройства.

Среди главных пожеланий, которые высказали жители — организация освещения, установка лавок, урн и озеленение. Горожанам хочется видеть на Которосльной набережной велосипедные дорожки, лыжную трассу и беговые дорожки. В детской зоне опрошенные высказались за строительство игровой площадки для дошкольников, проведение мастер-классов для детей и организацию занятий физкультурой на открытом воздухе.

А вот идея создания пляжной зоны интересует ярославцев меньше, что, впрочем, вполне объяснимо — купание в Которосли становится уже настоящим экстримом, и желающих так рисковать собственным здоровьем становится все меньше.

Гораздо активнее горожане высказываются за то, чтобы в районе набережной появились зоны досуга и развлечения: открытый каток, кинотеатр под открытым небом, летний амфитеатр и сцены. Для тихого отдыха респонденты предлагают построить лавочки и беседки, организовать эко-парк из цветочных ковров и организовать воркауты.

Наиболее востребованы на данной территории были бы нестационарные торговые объекты, предлагающие посетителям еду и напитки. И обязательно надо разместить санитарно-гигиенические помещения: туалет, комнату матери и ребенка, за это высказались 98% респондентов.