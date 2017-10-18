«На фоне секс-скандалов»: Вайнштейн покинул совет директоров своей компании

Нью-Йорк, США, , 09:27 — REGNUM Американский кинопродюссер Харви Вайештейн, обвиненный в сексуальных домогательствах со стороны известных актрис, покинул совет директоров своей компании The Weinstein Company. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, Вайштнейн во время заседания совета директоров, прошедшего 17 октября в Нью-Йорке, извинился перед правлением за неприятности и путаницу, которые он принес компании.

«У меня настоящая проблема. Мне необходимо построить новую жизнь и двигаться дальше», — признался он.

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На заседании было принято решение об увольнении Вайнштейна. Ему предоставили пять дней, чтобы добровольно сложить с себя обязанности члена совета директоров, однако кинопродюсер не стал ждать и ушел в отставку по собственному желанию.

Напомним, ранее американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах ко многим известным актрисам. Так, утверждает издание, от действий продюсера пострадали актрисы Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд.

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Позже Анджелина Джоли, Кару Делевинь и Гвинет Пэлтроу также признались в том, что в начале карьеры испытывали навязчивое внимание со стороны Харви Вайнштейна. 14 октября скандальный продюсер был выведен из состава Американской академии киноискусств.

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