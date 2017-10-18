Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Тулу

Тула, , 09:05 — REGNUM Торжественная церемония встречи тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоялась в Тульском кремле 17 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также руководитель по внешним связям и коммуникациям проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 Олег Пилецкий, посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Виктория Лопырева, российский футболист, заслуженный мастер спорта Игорь Семшов, президент ФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

«Мы болеем за наш тульский «Арсенал», болеем за Россию и рады тому, что сегодня легендарный Кубок чемпионата мира по футболу — на Тульской земле. Это замечательная возможность для всех желающих увидеть этот уникальный трофей», — подчеркнул глава региона, выступая на пресс-конференции.

Губернатор также рассказал, что сегодня в регионе футбольные секции работают в 22 детских спортивных школах, в них занимаются более 3,5 тыс. юных футболистов. В этом году открылось отделение футбола в Новомосковском училище олимпийского резерва. Регулярно проводятся состязания по футболу на самых разных уровнях — детские мини-турниры, соревнования среди вузов, первенство юношей и чемпионат среди мужчин, региональный этап Народной футбольной лиги и другие.

«В Тульской области очень любят футбол, и я уверен, что наша земля ещё вырастит спортсменов высокого уровня», — отметил Дюмин.

Глава региона также поблагодарил тренеров и футболистов местного клуба «Арсенал» за победу над «Зенитом» в Премьер-лиге.

В тот же день, 17 октября, кубок смогли увидеть сотни туляков, которые пришли на торжественную церемонию в кремль. Тула — один из 25 городов России, куда прибыл Кубок чемпионата мира по футболу. В маршруте тура она стала десятым городом. Также для гостей футболисты «Арсенала» провели мастер-класс.

Сегодня, 18 октября, все желающие могут увидеть Кубок чемпионата мира по футболу и сделать фотографию с легендарным трофеем в Атриуме Тульского кремля. Доступ — в порядке живой очереди.