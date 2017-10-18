Адвокат Учителя о видеообращении Поклонской: «Матильда» — кино о любви

Москва, , 08:47 — REGNUM Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, прокомментировал видеообращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской к генпрокурору РФ Юрию Чайки, в котором она попросила отозвать лицензию у фильма «Матильда».

"Наталья Владимировна любит употреблять понятие «провокация», — цитирует Добрынина РИА «Новости». — Однако стоит заметить, что фильм «Матильда» провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви».

При этом адвокат добавил, что на территории страны нет никаких массовых протестов против фильма.

«Мало того, что никаких массовых протестов против фильма «Матильда» не существует, так еще, будем реалистами, государство российское никакими протестами испугать нельзя, — сказал адвокат. — Мы это все видим последние 20 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой отзыва прокатного удостоверения на фильм режиссера Учителя «Матильда» и признания самого фильма экстремистским материалом.

Кинофильм «Матильда» посвящен истории любви цесаревича Николая Александровича (будущего последнего русского императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

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