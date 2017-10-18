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Днем в Москве ожидается потепление до +13°C

Общество

В конце недели температура снизится до отрицательной

Днем в Москве ожидается потепление до +13°C
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 18 октября 2017, 08:00 — REGNUM  Дневная температура воздуха в Москве повысится до +13°C, сообщает 18 сентября гидрометцентр России. Ожидается влажная ветреная погода с порывами 15−17 м/с и местами небольшой дождь.

«Температура днём составит +11.13°C. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днём западной четверти 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с», — говорится на сайте центра.

Отмечается, что среда станет самым теплым днем на текущей неделе. В четверг и пятницу температура снизится до +8°C, а к выходным может стать отрицательной, до — 1 °C.

Днем ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные, 21 и 22 октября, в Москве может выпасть первый снег.

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