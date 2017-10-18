Росгвардия и полиция получат электрошоковые щиты

Москва, , 08:12 — REGNUM Росгвардия и полиция в 2018 году могут получить на вооружение щиты со встроенными электрошокерами для использования при спецоперациях. Об этом сообщила представитель компании-разработчика Екатерина Столяревская на выставке «Интерполитех» в Москве.

«Сейчас мы ждем на ближайшее время государственные испытания, а дальше это чисто бумажная работа, — рассказывает Столяревская. — Если все будет хорошо, то ждем постановки на вооружение. Заинтересованность уже есть».

Она добавила, что щиты уже прошли медицинские испытания. В ручку щита вставлена электроника, позволяющая передавать электрод на поверхность щита. Это сделано для того, чтобы его нельзя было выхватить, а при необходимости еще и остановить противника.

По словам Столяревской, решение о том, где именно применять такое вооружение, будут решать правоохранительные органы, однако щиты предназначены не для оперативной работы, а для спецопераций.

«Заинтересовались в первую очередь оперативные органы, ОМОН, подразделения Росгвардии, в МВД тоже есть структуры, которые могли бы воспользоваться подобными изделиями», — отметила она.

Новые щиты могут появиться на вооружении правоохранительных органов уже в 2018 году.

Напомним, в 2015 году глава пресс-службы внутренних войск МВД Василий Панченков сообщал, что для изучения возможностей была закуплена пробная партия щитов со встроенными шокерами. Он отметил, что внутренние войска не будут применять новое вооружение на массовых мероприятиях.

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