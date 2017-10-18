С начала года на Дальний Восток переехали 4 тыс. человек

Хабаровск, , 04:22 — REGNUM Почти четыре тысячи российских граждан переехали на Дальний Восток с начала года, сообщил Сергей Качаев, замминистра России по развитию Дальнего Востока.

«За 9 месяцев 2017 года в рамках Госпрограммы на территорию Дальневосточного федерального округа переселилось 3754 соотечественника», — сообщил Качаев.

По словам Качаева, наиболее популярным является Хабаровский край, в который в 2017 году переехали 1 412 человек. Вторым по популярности регионом является Приморский край: число переехавших — 1 089 человек.

Амурская область находится на третьем месте (329 человек), затем — Сахалинская область (279 человек), Камчатский край (252 человека), Магаданская область (219 человек) и Еврейская автономная область (154 человека).

«Участники программы переселения выбирают города, где легче найти работу, — пояснил Качаев. — Для быстрой адаптации региональные власти помогают тем, кто решил сделать Дальний Восток постоянным местом жительства, в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения и переобучения, получения полисов медицинского страхования».

Качаев отметил, что госпрограмма по переселению действует в семи перечисленных дальневосточных областях. Все они входят в список территорий для приоритетного заселения.

По его словам, большая часть переехавших — это российские граждане, выехавшие из стран ближнего зарубежья — Украины, Казахстана, Таджикистана, Армении.

В этом году на поддержку программы переселения было выделено свыше 14,5 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, в течение 2016 года число переехавших в регион составило 6 837 российских граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин поручил расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников, проживающих за границей.

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