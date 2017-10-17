Суд продлил Кириллу Серебренникову срок домашнего ареста

Москва, , 23:48 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссёру Кирилл Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве.

Судья Артур Карпов постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения Кириллу Серебренникову на три месяца — до 19 января 2018 года.

Также суд отклонил просьбу режиссёра, разрешить ему покидать место жительства для того, чтобы завершить работу над фильмом «Цой» и балетом «Нуреев» в Большом театре.

На аналогичный сок суд продлил домашний арест бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-главного бухгалтера Нины Масляевой, а также содержание под стражей экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Напомним, в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Нины Масляевой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».

Фигуранты дела обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

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