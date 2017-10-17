Актёр Михаил Кокшенов находится в больнице в состоянии средней тяжести

Москва, , 23:29 — REGNUM Госпитализированный вечером 17 октября актёр Михаил Кокшенов находится в Первой градской больнице имени Н.И. Пирогова, его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По информации агентства, 81-летнему актёру стало плохо на улице, и скорую помощь ему вызвали прохожие.

Данную информацию подтвердила телеканалу «360» дочь народного артиста Алевтина Вокрош.

«Да, он в Первой градской. Я детали не знаю, сейчас пока не хочу говорить. Да, человек госпитализирован. Но дальше надо время», — сказала она.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Михаил Кокшенов был доставлен в больницу с подозрением на инсульт.

Актёр театра и кино, Народный артист России Михаил Кокшенов сыграл роли более чем в ста фильмах и телеспектаклях, в числе которых «Девчата», «Не может быть», «Вечный зов», «Самая обязательная и привлекательная», «Спортлото-82», «Как царь Пётр арапа женил». С начала 1990-х годов Кокшёнов выступает в качестве режиссёра и снял уже более десятка фильмов.

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