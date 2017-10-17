«Агора» представит Telegram в деле против ФСБ

Москва, , 21:09 — REGNUM Основатель Telegram Павел Дуров принял предложение руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова защищать мессенджер в деле против ФСБ. Об этом Дуров написал 17 октября на своей странице «ВКонтакте».

Он также сказал, что получил 16 октября более 200 предложений от юристов, готовых представлять мессенджер в судебном деле.

Дуров считает, что многие правозащитники отозвались представлять Telegram по идейным соображениям.

«Благодарю всех за такой живой отклик. Я принял решение принять предложение Павла Чикова, руководителя международной правозащитной организации «Агора», — написал Дуров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Telegram в России пока никто не собирается блокировать. Вопрос о блокировке был связан с тем, что 16 октября мессенджер был оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи декодирования сообщений пользователей.

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