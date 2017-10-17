Поклонская получила ответ на запрос к Чайке. Пока лишь от адвоката Учителя

Москва, , 20:36 — REGNUM Защита режиссера Учителя ответила на видеообращение депутата Госдумы Натальи Поклонской к генеральному прокурору России Юрию Чайке, в котором она называет фильм провокационным и экстремистским, 17 октября сообщает РИА Новости.

«Фильм «Матильда» провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви», — сказал адвокат Константин Добрынин.

Добрынин назвал Поклонскую украинкой по духу, так как депутат постоянно обращает внимание на массовые протесты, которые якобы вызывает фильм «Матильда». По мнению адвоката, массовых протестов, вызванных картиной, в России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 года Наталья Поклонская опубликовала видео на своем канале в Youtube, в котором обратилась к Юрию Чайке с просьбой внести документы прокурорского реагирования для отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда» и признания фильма провокационным и экстремистским.

Отметим, что 16 октября 2017 года некоторые СМИ со ссылкой на Telegram-канал генеральной прокуратуры сообщили, что прокуратура не выявила признаков возбуждения ненависти, вражды и оскорбления чувств верующих в трейлере фильма «Матильда».

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