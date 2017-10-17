Россия не приняла: Семьи беженцев из Германии просят защиты у Путина

Калуга, , 20:27 — REGNUM В Калужской области продолжаются мытарства многодетных семей — беженцев из Германии. Четыре немецкие семьи безуспешно ищут убежище в России, в частности, в Калужской области. Причину переезда граждане Германии поясняют желанием оградить семьи от вмешательства немецких чиновников в личную жизнь, в том числе страхом лишиться детей. Тем не менее в России новых соотечественников встретили холодно: виноваты уже российские чиновники в лице миграционной службы. Об этом 17 октября корреспонденту ИА REGNUM заявила мать троих несовершеннолетних детей Катерина Миних.

Ей, а также ещё нескольким немецким семьям — Пахманн, Грисбах и Глянц — отказали в убежище в России. При этом они не могут вернуться в Германию, где у них отберут детей. Беженцы были вынуждены публично обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«Мы все законопослушные граждане, имеющие в Германии гражданство, дом, работу, большую семью, — отмечено в коллективном письме президенту России. — Нам всем пришлось срочно покинуть Германию, так как возникла реальная угроза разрушения наших семей, отобрания детей органами ювенальной юстиции Германии, за то, что мы передавали детям русский язык, русскую культуру, воспитывали их в соответствии со своей совестью, религиозными убеждениями, традиционными понятиями для нас ценности семьи и недопустимости разврата, однополых браков и в понятии греха. Сам факт принадлежности нас к русской культуре вызывает русофобию и основания для нашего преследования. Нам с детьми, чтоб сохранить семьи, пришлось просто бежать из страны, оставив там все своё имущество. Бежать буквально также, как бежали русские люди от бомбежек на Востоке Украины. Многие из нас убегали с детьми из своих домов в течение нескольких часов, едва успев захватить с собой чемодан с самым необходимым, как семья Миних и Пахманн. Даже семья коренных немцев, как например семья Грисбах, родившихся в ГДР и обучавшихся в советской школе в ГДР, выступающая против санкций России, за дружбу и сотрудничество с Россией, была подвергнута репрессиям со стороны ювенальной юстиции за одно только сочувствие России и желание воспитывать своих детей в традиционных ценностях.

В Германии разрушающе действует ювенальная система, возглавляемая Ведомством по делам молодежи (Югендамт), которая обладает неконтролируемой и неограниченной властью над семьями, имеющими детей. Из семьи могут изъять ребенка без суда и следствия, по надуманным и подложным документам, чему мы имеем многочисленные доказательства. Суды потом длятся годами (20 судебных заседаний по делу Пахманн), общение с отобранными детьми ограничивается до одного раза в два месяца, детей обрабатывают специально подобранные люди, которые постоянно внушают им ложь о нежелании родителей их видеть, об «отсталости предков», не разрешают общаться на русском языке и сексуально развращают. Мы считаем такое положение русскоговорящих в Германии дискриминацией по социальным и религиозным признакам, имеющим политический оттенок. Все это имеет также финансовую подоплеку, так как финансирование Югендамта напрямую зависит от количества отобранных из семей детей. Кроме того, за усыновление здоровых и воспитанных детей европейской внешности, голубоглазых блондинов платят большие деньги (в этом убедилась Катарина Пахманн, посещая дочь Марию Пахманн в детском доме, все дети были голубоглазые и светловолосые). Помимо этого, с родителей взыскивается содержание детей в детском доме, а если они не в состоянии, то эта сумма в виде долга записывается на выросших детей (счёт на содержание детей в детском доме, присланный Катарине Миних, подтверждает это).

Попытка защитить свою семью, право воспитывать своих детей в Германии для тех, кто пытался это сделать, заканчивается катастрофой: отобранием детей, санкциями для родителей, невозможностью даже просто общаться с детьми. Кто пытался это делать, тот потерял детей. В результате психика некоторых просто не выдерживает преследований, среди таких родителей очень часты случаи суицида. Русофобия в Германии в последние годы, после присоединения Крыма и войны на Донбассе достигла такого уровня, что негативное отношение возникает ко всем русскоговорящим семьям с детьми, проживающим там постоянно. Над русскоговорящими детьми издеваются в школе (Марии Пахманн нарисовали фашистский крест на спине), доводят детей до нервных срывов, а когда родители начинают жаловаться, то это становится поводом для отобрания детей. Сначала направляют принудительно к психиатрам как детей, так и родителей, затем сразу ставят «диагноз» и назначают «лечение», не давая родителям право защитить своих детей. Проводят обработку сознания детей, их пичкают психотропными препаратами. Дети начинают всего бояться, у них появляется отсутствующий взгляд, и уже становится невозможно наладить с ними контакт.

Мы не хотим, чтобы наши оставшиеся дети превратились в зомби. В школах Германии с 4 класса в школах преподают обязательное сексуальное обучение, а с 6 класса проходят практические занятия, причем только мусульманские родители имеют право не пускать своих детей на эти занятия. Все попытки выполнить условия, которые выдвигает школа и Югендамт, в надежде вернуть детей, ни к чему не приводят. Поводом для отобрания ребенка может быть родной русский язык, на котором родители дома разговаривают со своим ребенком. В этом случае ребенок считается в опасности и его стараются как можно раньше изолировать от русскоязычных родителей. В результате русскоязычные семьи стали заложниками ювенальной системы.

Само изъятие детей из семей происходит при помощи полиции, которая невзирая на крики и плач, вырывает их из рук родителей и увозит навсегда. Если пытаешься защитить ребенка, то тебя посадят за сопротивление полиции, и тем более тебе не отдадут его даже когда-либо увидеть. Снимать на камеру категорически запрещается. Прав ты или не прав, выяснять никто не будет. Для изъятия достаточно даже анонимного сигнала, проверять достоверность сведений никто не будет. Гомосексуалисты и лесбиянки хозяйничают в школах и в Ведомстве по делам молодежи Югендамт, а носители консервативных семейных ценностей давно уже выдавливаются на обочину жизни. Ситуация с положением семей, желающих воспитывать своих детей в традиционных ценностях, связанных с христианскими корнями, становится угрожающим. Многие не знают, куда обратиться за помощью, желали бы изменить ситуацию, но любые отклонения от политики продвижения «европейских ценностей» приводят к маргинализации этой части населения.

Мы уверены, что Россия — единственная оставшаяся страна в Европе, где у человека есть право на воспитание детей в традиционных ценностях, действительная свобода совести и вероисповедания. Несколько семей беженцев из Германии в настоящее время проживают в Калужской области. По всей России таких семей уже очень много. Все, кто вынужден бежать из Германии предприняли попытки разными путями получить легальное проживание в России. Некоторые успели подать на программу переселения соотечественников и вернулись в Россию. Но есть семьи, которые не успели подать на программу в Германии, так как угроза необоснованного изъятия детей возникла внезапно, и не уехав в течение двух часов, мы рисковали остаться без наших детей. Поэтому мы подали на временное убежище в России, так как ехать нам больше некуда.

В тех странах, откуда мы приехали в Германию, нас давно уже лишили гражданства (Казахстан и Киргизия) в связи с получением немецких паспортов. Причем многие из наших предков оказалась из центральной России в Казахстане и Киргизии не по своей воле, а были выселены по политическим мотивам во время Великой Отечественной войны как представители немецкого народа. После выхода Закона «О реабилитации жертв политических репрессий» в 1991 г. наши семьи были реабилитированы. Но страх возможности преследования еще оставался, поэтому мы и оказались в Германии, о которой, как мы теперь понимаем, не имели должного представления.

При возвращении в Германию наших детей у нас отнимут на границе. Без них мы не представляем смысла жизни. Поэтому все наши надежды мы возлагаем на Россию и на вас, господин Президент.

Мы и наши дети настроены пророссийски и твердо знаем, что Россия сейчас единственная страна, которая способна противостоять распространению так называемых «европейских» ценностей. Мы любим Россию и хотим жить здесь. Знаем, что Россия нуждается в квалифицированных русскоговорящих, здоровых людях. Только Россия в состоянии защитить наши семьи.

По некоторым данным число «русских немцев», желающих вернуться обратно в Россию достигает 500 тысяч человек. Среди них не только немцы, но и русские, которые вышли замуж или женились на «русских немцах». Эта категория особенно подвергаются дискриминации в немецком обществе, но при отсутствии российского гражданства теряют какие-либо права на защиту себя и своей семьи.

Среди нас есть семья коренных немцев, родившихся в Германии, которая тоже вынуждена была просить о предоставлении временного убежища в России. Как например, семья Грисбах, приехавшая в Россию в конце декабря 2015 г. на машине (четверо взрослых и четверо детей) исключительно из-за угрозы отобрания детей после участия взрослой части семьи в митингах против антироссийских санкций и ювенальной юстиции. После интервью на канале Russia today они подверглись нападкам в Германии. У них разрушили дом, дважды нападали на оставшегося в Германии сына Грисбах. Если они вернутся в Германию, у них на границе также отнимут четверых внуков и детей.

Господин Президент, вы знаете немецкий язык, а значит и народ, и историю немцев в России. Тысячелетняя российская история показывает, миграция представителей немецкой национальности была широко распространенным явлением, и многие немцы стали гордостью России. Среди знаменитых российских немцев патриарх Алексий II (Ридигер), российский полководец М.Б.Баклай-де-Толли, лексикограф В.И.Даль, живописец Карл Брюллов и многие другие. Православная церковь почитает русских православных святых германского происхождения Прокопия Устюжского и Исидора, ростовского чудотворца. В ряду общих миграционных процессов миграция представителей западных народов, имеющих общее христианское начало и близкие культурные корни, приводит к быстрой ассимиляции уже в следующем поколении.

Мы просим вашего содействия не только в положительном решении легализации проживания в России наших семей, но и возможность предоставления упрощенной процедуры предоставления временного убежища, статуса беженцев для русскоязычных мигрантам из Германии и их семьям, преследуемых властью и пострадавших как и мы.

Наше общее желание — быть гражданами России, при этом мы готовы в любой момент отказаться от гражданства ФРГ. Мы хотим работать на благо России, можем сами себя и семью, имеем образование, хорошие специальности.

Сейчас мы просим оказать содействие для получения временного убежища в Российской Федерации из гуманных побуждений в соответствии с п.2 ст.12 ФЗ «О беженцах».

Считаем, что мы полностью подпадаем под определение термина о предоставлении убежища из «гуманных побуждений», данных в решении УФМС России по г. Москве, когда при решении вопроса о предоставлении временного убежища УФМС руководствуются следующим «основным же и всеобщим критерием — наличие у него, в случае возвращения на родину, вполне обоснованных опасений стать жертвой пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». С точки зрения защиты достоинства, ценности человеческой жизни необоснованное отобрание собственных детей и внуков является бесчеловечным и жестоким видом обращения, унижает человеческое достоинство, наносит и тем, и другим большую травму и уродуют душу даже более, чем страдания от военных действий.

Поэтому считаем, что отказы в предоставлении нам временного убежища не основаны на законе и принимаются формально, без реального учета преследований, которым мы будем подвергнуты, в случае нашей высылки с территории России. С нетерпением ждем рассмотрение нашего вопроса и для нас и наших семей и для всех «русских немцев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужскую область начали прибывать беженцы из Германии. Среди них — этнические немцы, переехавшие из Советского Союза в конце 80-х годов XX века, с выросшими уже за границей детьми. Теперь бывшие советские граждане ищут убежище в России, так как не смогли прижиться в Германии, пострадав от ювенальной юстиции и даже лишившись детей.

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