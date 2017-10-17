Глава «Россетей»: Сетевой комплекс страны готов к зиме

Москва, , 19:10 — REGNUM Сетевой комплекс энергетической компании «Россети» готов к прохождению осенне-зимнего периода, заявил 17 октября глава компании Павел Ливинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

По словам главы «Россетей», для ликвидации последствий возможных аварий на постоянном дежурстве находится около 10 тыс. бригад и около 50 тыс. человек. Сотрудники компании также проверили работоспособность резервных источников питания общей мощность 400 МВт.

В качестве основных направлений развития компании Ливинский назвал сбалансированную и социально ориентированную тарифную политику, снижение издержек за счет ликвидации задолженностей перед компанией, а также избавление от кредитного бремени.

Одним из направлений развития «Россетей» также названо внедрение инновационных технологий с целью снижения затрат.

«Это включает в себя и построение интеллектуальных сетей, цифровой подстанции», — сказал Ливинский.

По итогам 2017 года выручка «Россетей» составила около 900 млрд рублей, а прибыль 98 млрд рублей.

Путин оценил финансовое состояние энергетической компании как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября вице-президент российского союза инженеров Иван Андриевский сказал, что «Россети», несмотря на возможные санкции, войдут в Крым для окончательного решения энергетической проблемы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Россети» займутся энергосетью Крыма за 9 млрд рублей