ЛДПР предлагает уравнивнять венчание и регистрацию в ЗАГСе

Москва, , 18:11 — REGNUM В Госдуме готовят поправки в Семейный кодекс России, которые предусматривают уравнивание юридического статуса церковного венчания и официальной регистрации брака в органах ЗАГС, заявил 17 октября депутат от ЛДПР Владимир Сысоев в интервью RT.

Согласно законопроекту граждане будут иметь равные права и обязанности, как после венчания, так и после регистрации в ЗАГСе.

Своими поправками члены ЛДПР планируют вернуть традиционный брак, «который был до революции».

«То есть при дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе», — сказал Сысоев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2017 года депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил приравнять юридический статус официального бракосочетания в органах ЗАГС и венчание в церкви.

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