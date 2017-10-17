Вторник, 17 Октября 2017 года
19:00:37 МСК

ЛДПР предлагает уравнивнять венчание и регистрацию в ЗАГСе

Общество

Своими поправками члены ЛДПР планируют вернуть традиционный брак, «который был до революции»

Москва, 17 октября 2017, 18:11 — REGNUM  В Госдуме готовят поправки в Семейный кодекс России, которые предусматривают уравнивание юридического статуса церковного венчания и официальной регистрации брака в органах ЗАГС, заявил 17 октября депутат от ЛДПР Владимир Сысоев в интервью RT.

Согласно законопроекту граждане будут иметь равные права и обязанности, как после венчания, так и после регистрации в ЗАГСе.

Своими поправками члены ЛДПР планируют вернуть традиционный брак, «который был до революции».

«То есть при дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе», сказал Сысоев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2017 года депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил приравнять юридический статус официального бракосочетания в органах ЗАГС и венчание в церкви.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили законом приравнять регистрацию брака и венчание

Читайте развитие сюжета: Минкультуры РФ предлагает проверять паспорта на концертах и спектаклях 18+

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва