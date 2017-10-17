В Тамбовской области усиливают ответственность за выжигание стерни на полях

Тамбов, , 17:37 — REGNUM Об этом шла речь на специальном совещании под руководством первого заместителя главы администрации Тамбовской области, руководителя аппарата главы администрации области Олега Иванова.

Тамбовские власти продолжают работу, направленную на предотвращение выжигания сухой растительности на землях сельхозназначения. Специалисты отмечают, что, несмотря на применяемые штрафные санкции, в регионе выявляются новые случаи сельхозпалов. Растениеводы применяют открытый огонь как метод избавления от стерни. Но любое возгорание угрожает неубранным посевам, представляет опасность для жителей сел и лесного фонда. Кроме того, по словам экспертов, огонь наносит вред почве, тогда как измельченная солома, запаханная в почву, является удобрением. Отметим, что приобретение необходимого для этого оборудования — измельчителя — обойдется сельхозпроизводителям в 300 тысяч рублей. Сегодня рассматривается вопрос по предоставлению дополнительных субсидий сельхозпроизводителям на приобретение измельчителей поживных остатков.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин держит ситуацию с палом травы и стерни в полях под особым контролем. В регионе усилена информационная работа среди руководителей хозяйств. Кроме того, налажена совместная контрольная работа муниципалитетов с региональным управлением сельского хозяйства и МЧС, Россельхознадзором. Губернатор неоднократно подчеркивал, что нужно строго наказывать нарушителей, а практику поджигания стерни искоренять.

В рамках совещания Олег Иванов отметил необходимость расширения межведомственного взаимодействия, привлечения к работе по выявлению нарушений правоохранительные органы.

«К нарушителям необходимо применять меры наказания «рублем». Для этого будут использоваться все доступные административные ресурсы», — подчеркнул он и поручил ответственным специалистам проработать варианты ужесточения мер ответственности сельхозпроизводителей за выжигание сухой травы на полях.