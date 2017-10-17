В Калининграде суд впервые наказал пользователя соцсетей за демотиватор

Калининград, , 16:49 — REGNUM В Калининграде суд впервые наказал пользователя социальных сетей за публикацию снимков другого пользователя без его согласия. Речь идёт о судебном споре между двумя калининградскими журналистами — главном редакторе новостного портала «Новый Калининград» Алексее Милованове и ведущей ГТРК «Калининград» Дарии Найдёновой.

Минувшим летом Милованов опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» несколько демотиваторов, сделанных на основе личных фотографий Найдёновой в нижнем белье. Снимки были взяты с личной страницы журналистки из другой соцсети — «Вконтакте». Демотиваторы появились после того, как Найдёнова раскритиковала статью Милованова о губернаторе Антоне Алиханове.

В итоге журналистка подала иск, требуя от коллеги 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного обнародованием и использованием изображения без ее согласия.

«Те пользователи, которые просматривали уже изменённые фотографии, не понимали, откуда первоначально эти фотографии взялись, какие цитаты приведены. Меня представляли в свете женщины лёгкого поведения. Какой женщине это понравится? Конечно, мне было больно, обидно и неприятно», — заявила Найдёнова на суде.

В итоге сегодня, 17 октября, Ленинградский районный суд удовлетворил исковые требования журналистки, взыскав с гражданина Милованова 13 тыс. рублей (5 тыс. рублей — моральный ущерб, 8 тыс. рублей — расходы адвоката).

«Я довольна решением суда, — прокомментировала Дария Найдёнова корреспонденту ИА REGNUM. — Для меня важен факт, что суд счел мою позицию справедливой и признал, что имело место посягательство на частную жизнь».

В свою очередь, адвокат истца Максим Устинов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что судебное решение создает «некое правило для социальных медиа».

«Практики по таким делам очень мало — и в Калининграде, и в целом по России, — сказал адвокат. — Я вижу в этом решении суда посыл тем любителям жареного, кто хочет спекулировать на чужом — перед законом в соцсетях все равны».

Представитель ответчика заявил, что намерен подать апелляцию.