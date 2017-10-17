«Значительный прогресс»: стало ли в Белоруссии меньше бедных?

Минск, , 16:55 — REGNUM Всемирный банк считает, что власти Белоруссии добились серьёзных успехов в сокращении бедности. Правда, эти результате нестабильны, а для того, чтобы повышать уровень жизни людей, необходима новая экономическая политика государства. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка, подготовленнм к Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечают сегодня, 17 октября.

По мнению специалистов ВБ, в Белоруссии доля населения, которая живет за черной бедности, упала почти с 42% в 2000 году до 5,7% в 2016 году. Причем республика снижает показатели бедности быстрее, чем другие страны Европы и страны Центральной Азии. Так, в обзоре говорится, что доля населения за черной бедности снизилась с 60% 2000 года до примерно 1% в 2013 году. Считается, что за чертой бедности находятся те, чья покупательная способность составляет $5 в день.

По мнению ВБ, снижение уровня бедности в Белоруссии отражает общую картину «характера экономического роста в стране за последние пятнадцать лет». Отмечается, что в 2006—2011 годах, когда многие европейские страны ощутили на себе последствия финансового кризиса, в Белоруссии были наиболее высокие темпы роста потребления самых малообеспеченных 40% населения.

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Эксперты Всемирного банка считают, что Белоруссия показывает высокие темпы экономического роста, что позволяет правительству поддерживать «высокий уровень занятости населения», рост заработной платы и пенсий. Также в обзоре говорится, что налоговая политика и модель госрасходов является инструментов перераспределения денег от богатым к бедным, а социальные трансферты значительно поддерживают малообеспеченные слои населения.

Однако в ВБ отметили также, что производительность госсектора растет слишком медленно, чтобы обеспечить существенное повышение зарплат населения. В обзоре также говорится, что спрос на товары из РБ в России падает, цены на закупаемые энергоносители «не столь благоприятны», долговая нагрузка на бюджет усиливается, основные фонды устаревают — все это даёт поводы для беспокойства. По мнению аналитиков, из-за отсутствия значительных изменений в экономике Белоруссии темпы её роста не превысят 2% в год. Поэтому тарифы для населения стоит повысить, а малообеспеченным — предоставить компенсацию.

«Продолжающаяся на протяжении двух лет рецессия показала, что достижения Белоруссии в области сокращения бедности носят неустойчивый характер: в 2014—2016 годах удельный вес населения с доходами менее $10 в день по ППС (показатель, используемый для определения нижней границы среднего класса в регионе ЕЦА) увеличился на 3%; а в сельских районах этот показатель вырос на 6%», — заявили во Всемирном банке, добавив, что еще одна немаловажная тема для Белоруссии на долгосрочный период — это старение населения.

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Стоит напомнить, что в начале 90-х в результате развала СССР примерно половина населения Белоруссии находилась за чертой бедности. В 94-м году лозунг кампании Александра Лукашенко «отвести людей от пропасти», безусловно, нашел народную поддержку, за счет чего довольно долго Лукашенко пользовался популярностью среди населения. По сравнению с тем периодом уровень бедности в республике снизился.

Однако актуальную экономическую ситуацию в Белоруссии нельзя назвать благоприятной для населения. С 2011 года страна находится в кризисе, и этот экономический спад отражается, в первую очередь, на бедных. Вопреки тому, что белорусские власти заявляют о восстановлении экономики, на востоке страны кризис продолжается. Так, согласно официальным данным, за первые шесть месяцев 2017 года экономика Витебского региона упала на 3,2%, а Могилевского — на 2,6%.

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О перераспределении материальных благ в пользу бедных тоже говорить не приходится. Как пишет Gomel. Today, в 2010 году 20% самых богатых граждан обладали 36,7% общего имущества страны, в 2016 году этот показатель вырос до 38,8%. Кроме того, по разным оценкам, от 10 до 25% населения работают в теневой экономике, что дает им возможность более или менее зарабатывать и получать доход в России.

Все это происходит на фоне действия декрета о «тунеядцах», который в 2015 году подписал Лукашенко. Власти заявляют, что таким образом намерены стимулировать людей к поиску официальной работы. В Белоруссии уже проходили массовые акции протеста потив декрета «о тунеядцах», однако декрет отменять не стали, но расширили перечень категорий граждан, которые могут быть освобождены от уплаты сбора. Теперь же на рассмотрении президента находится новый проект декрета, который предполагает обязать «тунеядцев» платить за коммунальные услуги все 100%.

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