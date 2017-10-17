Онищенко: Курильщик у подъезда – плохой пример детям

Москва, , 16:35 — REGNUM Запрет на курение у жилых подъездов поможет в борьбе с табачной зависимостью, а также оградит детей от «пагубного влияния», заявил 17 октября депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости.

По мнению Онищенко, в курении у подъезда есть две вредные составляющие: непосредственное влияние сигаретного дыма на жильцов подъезда и демонстрация курильщиком плохого примера для подрастающего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Минздрав РФ поддержал поправки в антитабачный закон, предусматривающие запрет курения на открытом воздухе ближе 10 метров от жилы подъездов.

Законопроект, подготовленный группой сенаторов, был внесен в Госдуму 29 июня 2017 года. Кроме запрета курения у жилых подъездов, документ предусматривает запрет курения в лифтах и в помещениях общего пользования.

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