Гражданин Молдавии осужден за убийство бывшей жены и тещи в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Гражданин Молдавии решением суда в Петербурге 17 октября признан виновным в жестоком убийстве своей бывшей жены и ее матери и краже личных вещей своих жертв. Преступление произошло 15 декабря 2016 года в Колпинском районе, тела жертв были найдены через два дня. Иностранец приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Как установлено следствием и судом, обвиняемый Сержиу Веребчан, 1981 года рождения, в квартире одного из домов по улице Братьев Радченко из-за личных неприязненных отношений нанес своей бывшей жене, 1979 года рождения, пять ударов по голове кухонным молотком для отбивания мяса.

После этого он решил убрать свидетельницу злодеяния, мать бывшей жены, 1949 года рождения, и тем же молотком нанес пожилой женщине восемь ударов в голову. Обе женщины скончались на месте преступления.

Преступник похитил принадлежащее потерпевшим имущество — ювелирные изделия, бижутерию, мелкую бытовую технику, а также денежные средства, в том числе два пакета с мелочью — на общую сумму более 123 тысяч рублей и скрылся. Но уже на следующий день после обнаружения тел убитых, 18 декабря 2016 года, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как отмечают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления, вину признал, в содеянном раскаялся. В частности, выяснилось, что после убийства двух женщин он вызвал такси и доехал до места жительства своей девушки. Ей он отдал один пакет с мелочью, а второй передал знакомому в счет погашения долга.

«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Добавим, что максимальное наказание за убийство двух лиц, согласно Уголовному кодексу РФ, — пожизненное лишение свободы.

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