Во Владимирской области вспышка пневмонии — отменены занятия в школах

Радужный, Владимирская область, , 16:08 — REGNUM В городе Радужный Владимирской области из-за вспышки пневмонии отменены занятия в двух школах. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба городской администрации. Постановление было подписано накануне. Школы будут закрыты до 23 октября.

«Согласно постановлению, в период действия ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования приостановлены учебные занятия. Отменены массовые мероприятия с участием детей. В образовательных учреждениях в этот период пройдут мероприятия по профилактике внебольничной пневмонии, в том числе текущая и заключительная дезинфекции препаратами, эффективными в отношении микоплазмы, а также кварцевание помещений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в городе заболели 19 школьников. 12 из них учатся в СОШ №1, семь — в СОШ №2. Все дети госпитализированы и находятся под контролем врачей.

Стоит отметить, что изначально планировалось приостановить занятия только в отдельных классах, однако потом было принято решение полностью перейти на дистанционный режим обучения. Это означает, что дети будут получать задания и выполнять их дома. Полностью занятия приостановлены в спортивной школе, школе искусств и центре внешкольного обучения.

Как сообщила заведующая городской больницей Радужного Елена Лопунова, в городе эпидемический подъем внебольничной пневмонии. По сравнению с 2016 годом количество заболевших увеличилось в разы — тогда было зарегистрировано всего пять случаев.

«В минувший четверг в Радужный приезжали сотрудники Роспотребнадзора, они посетили школы, провели все необходимые мероприятия. Для руководителей школ и для заведующей больницы были вынесены предписания, где нам рекомендованы противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях», — сказала врач.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с 9 по 15 октября в больницы области за помощью обратились почти 10,5 тысячи человек, которые заболели ОРВИ. Из них более семи тысяч человек — дети. Показатель заболеваемости составляет 75,4 на 10 тысяч населения.

«Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в пяти административных территориях области: в г. Владимире — 93.8; в Киржачском районе — 88.6; в Кольчугинском районе — 97.7; в Ковровском районе — 82.2; в г. Радужный — 103.0», — говорится в сообщении пресс-службы.