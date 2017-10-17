Изнасилованная Полански женщина давно простила его

Лондон, , 16:02 — REGNUM Писательница и актриса Саманта Геймер, которую Роман Полански изнасиловал в возрасте 13 лет, заявила, что давно простила режиссера, несмотря на то, что этот инцидент и внимание СМИ травмировало ее семью и изменило жизнь девушки, пишет Daily Mail.

По ее словам, Полански уже достаточно наказан за то, что сделал в 1977 году и давно пора было его простить. Свое заявление Геймер сделала на фоне обвинений в изнасиловании продюсером Харви Вайнштейном голливудских актрис.

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Ранее Геймер заявляла, что намерена обратиться в суд с просьбой закрыть дело против Полански. 83-летний режиссер фильмов «Ребёнок Розмари» и «Китайский квартал» был обвинен в том, что он изнасиловал Саманту Геймер, когда ей было 13 лет.

Его также обвиняли в том, что перед этим он давал девочке наркотики. Все это происходило в Лос-Анджелесе, в доме Джека Николсона в 1977 году. Он признал факт изнасилования после того, как с него был снят ряд более серьезных обвинений, и заключил с судом сделку.

Уже в 1978 году Полански решил, что судья собирается отказаться от сделки и хочет отправить его в тюрьму на десятки лет. В результате режиссер сбежал во Францию. В 2009 году его арестовали в Швейцарии, он провел под арестом 334 дня, пока решался вопрос о его выдаче США.

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В итоге экстрадиция не состоялась, а уже в 2016 году уже Верховный суд Польши также решил, что режиссер не будет выдан.

5 октября в газете The New York Times вышла статья, обвинившая продюсера картин «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами. Авторы материала назвали среди пострадавших от действий продюсера актрис Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн.

Другие актрисы, включая Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Кару Делевинь, также признались, что испытывали навязчивое внимание со стороны Вайнштейна в начале карьеры. 12 октября стало известно о том, что обвинениями в адрес продюсера заинтересовались правоохранительные органы США и Великобритании.