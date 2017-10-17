Дворкович уравнял сегодняшнее школьное образование с советским

Москва, , 15:40 — REGNUM «Неизменным с 1980-х годов» назвал уровень преподавания в школах России вице-премьер Аркадий Дворкович 17 октября на пленарном заседании «Инновации в образовании: взгляд в будущее» в рамках форума «Открытые инновации».

«В наших школах почти нет новых технологий, хотя мы делаем вид, что они есть. Но электронный дневник, который по два месяца не работает, — это не технологии. Преподают в школах то же самое, что нам преподавали в конце 80-х годов. А уровень преподавания программирования? Я вообще молчу», — посетовал зампред.

В ходе развернувшейся дискуссии эксперты обсудили реалии сегодняшней системы образования, и сошлись на том, что она не удовлетворяет требованиям современной жизни, а новые технологии фактически не используются.

«Если мы хотим формировать результат образования под нужды цифровой экономики, под нужды предприятий, то понятно, что образование должно быть модульным. Обновлять модули можно хоть каждый день, их количество может быть разное», — принял участие в дискуссии первый вице-президент АО «Управляющая компания «Просвещение» Михаил Кожевников. Развивая мысль, эксперт сообщил, что модульное образование сложно воплотить на базе сегодняшней школы, потому что она живет по нормативам, это единое образовательное пространство со своим понятийным аппаратом, глоссарием, навыками и компетенциями. «Поэтому школа гибкую реформу вряд ли осилит», — подытожил Кожевников. В качестве выхода из ситуации он предложил более активное вовлекать в систему образования дополнительное образование.

Напомним, летом 2015 года в Москве прошел съезд Родительского Всероссийского сопротивления (ОООЗС «РВС»). В его работе приняли участие свыше тысячи делегатов — родителей, педагогов, преподавателей вузов. Перед мероприятием авторитетной группой социологов был проведен опрос, в котором приняли участие 25 тысяч респондентов — из всех регионов России. Довольны сегодняшней системой образования оказались 2,7 процента опрошенных.

Комментируя результаты опроса, председатель Родительского Всероссийского сопротивления Мария Мамиконян так отозвалась о состоянии дел в российском образовании: «Результат опроса говорит о том, что ситуация с образованием в стране у нас не просто плохая — она катастрофическая. И все это понимают, тем более что многие имеют возможность сравнить образование нынешнее и то, которое получали в советские времена».

Кроме того, эксперт сообщила: «Уровень подготовки нынешних абитуриентов катастрофически низок. Причем, это касается и гуманитарных предметов, и математики, физики, химии. Все предметы в школе изучают настолько формально, а базовый уровень 11-го класса, столь чудовищно низкий, что многие родители, понимая это, вынуждены прибегать к услугам репетиторов, чтобы их дети получили элементарные знания».