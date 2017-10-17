В Севастополе семье за погибшего дружинника выплатят миллион рублей

Севастополь, , 15:34 — REGNUM Работа народного дружинника по охране общественного порядка в Севастополе будет оплачиваться из бюджета по ставке 100 рублей в час, а в случае смерти при исполнении его родственники получат один миллион рублей. Законодательное собрание Севастополя 17 октября в первом чтении утвердило изменения в ранее принятый закон об участии граждан в охране общественного порядка, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предлагаем новую статью, которой предоставлено право исполнительной власти города за счет бюджета осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружин», — сказал директор департамента общественной безопасности правительства Владимир Татарчук.

Он сообщил, что за один час работы по охране общественного порядка дружиннику планируется выплачивать 100 рублей. Единовременное денежное пособие предусмотрено в случае причинения тяжкого вреда здоровью — в размере 500 тыс. рублей, также компенсируются расходы на лечение при средней и легкой тяжести. В случае смерти при несении службы семье погибшего дружинника выплатят один миллион рублей.

«Данный объем социальной защиты остается одним из самых высоких в России. В Санкт-Петербурге выплата составляет 400 тыс. рублей, Ульяновской области — 500 тысяч», — сообщил докладчик.

В помощь правоохранителям в Севастополе работают четыре народные дружины, объединяющие 258 человек. Большинство участников — члены Севастопольской самообороны времен «русской весны», сейчас они в составе нарядов полиции патрулируют улицы.

Татарчук сообщил, что на стимулирование службы дружинников в следующем году потребуется 992 тыс. рублей, в 2019 году — 1,04 млн рублей и на 2020 год — 1,1 млн рублей.

Читайте по теме:

В Севастополе казачьим организациям снова добавили денег

Бюджет Севастополя оплатит пошив униформы для казаков

Севастопольские казаки получат оплату за охрану байк-шоу