Мучной двор в Рыбинске ремонтируют без разрешения органов охраны

Рыбинск, Ярославская область, , 15:33 — REGNUM Ремонтные работы в здании ансамбля Мучного двора в Рыбинске Ярославской области ведутся без разрешения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Сергей Балабаев.

Рыбинский «Ансамбль Мучного гостиного двора» XVIII—XIX века является объектом культурного наследия регионального значения и проводить там строительные или ремонтные работы без разрешения органа охраны объектов культурного наследия нельзя.

Недавно со стороны фасада по Красной площади ООО «Специальные технологии» начало ремонт здания.

«Организация не имеет соответствующей лицензии для работы на объектах культурного наследия. Работы проводятся без проектной документации, определяющий архитектурные, конструктивные, инженерно-технические решения, а так же без разрешения регионального органа охраны объектов культурного наследия», — написал в ответе на запрос депутата облдумы Сергея Балабаева директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин.

Между тем начальник межмуниципального управление МВД «Рыбинское» Вадим Иванов, к которому депутат обратился по факту нарушений, ответил народному избраннику, что противоправных действий администрации города не выявлено. О поиске виновных и их привлечении к ответственности в письме не сказано.