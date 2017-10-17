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Экс-замглавы главного управления СК России по Москве женился в СИЗО

Общество

Подсудимый на момент ареста в июле 2016 года в браке не состоял

Москва, 17 октября 2017, 15:37 — REGNUM  Бывший заместитель главы ГСУСК России по Москве Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки в размере €500 тыс., женился в СИЗО. Об этом он заявил 17 октября в зале Мосгорсуда перед началом очередного слушания, сообщает агенство «Москва».

"В браке состою», заявил Никандров.

Подсудимый на момент ареста в июле 2016 года в браке не состоял. Никандров мог сочетаться браком только в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2016 года Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте трех высокопоставленных служащих Следственного управления СК России: начальника управления собственной безопасности СУ СК России Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замглавы Московского главного управления Дениса Никандрова.

Обвиняемые подозреваются в получении взяток в особо крупном размере от криминального авторитета по кличке Шарко Молодой.

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