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50-летняя жительница Индонезии стала звездой Instagram

Общество

В ролике с юбилея она выглядит ровесницей своим сыновьям

50-летняя жительница Индонезии стала звездой Instagram
Иллюстрация: Скриншот страницы видео YouTube
Поздравления

Джакарта, 17 октября 2017, 15:09 — REGNUM  Более 50 тыс. просмотров набрало видео с поздравлением с юбилеем 50-летней жительницы Индонезии Пуспы Деви: сложно понять, что взрослые молодые люди, поздравляющие девушку — это ее сыновья.

Видео было опубликовано в Instagram одного из сыновей. В ролике они выглядят ровесниками своей матери. После публикации Деви мгновенно стала интернет-знаменитостью.

В интервью журналу Tempo она рассказала, что секрет ее молодости заключается в постоянном использовании двух кремов — солцезащитного и увлажняющего. Деви утверждает, что не делала никаких пластических операций.

Индонезийка уточнила, что пользовалась кремами с юности, поскольку сильно обгорала на солнце. Также она любит экстремальный отдых.

«На мне всё-таки есть одна морщинка. Правда, это старая», — шутит Деви.

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Интернет