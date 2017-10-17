Европейский университет переехал через дорогу и требует новую лицензию

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Руководители Европейского университета в Петербурге (ЕУ СПб) вновь подали в Рособрнадзор заявку на получение лицензии на право вести образовательную деятельность. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в ректорате университета.

«Проблема состоит в том, что Рособрнадзор не конкретизирует свои претензии, а потому мы не понимаем, какие именно нарушения нам предлагается устранить, — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель аппарата ректора ЕУ СПб Алла Самолетова. — Мы рассчитываем, что новая заявка будет принята, и мы готовы подавать заявки столько раз, сколько понадобится».

В настоящее время вуз, лишенный права вести преподавательскую деятельность, сосредоточился на научных и просветительских проектах. Большая часть работы осуществляется уже в новом здании, которое вуз приобрел в августе этого года — на той же Гагаринской улице в центре Петербурга. Ранее одновременно с проблемой лицензий у ЕУ СПб возникли проблемы и со своим зданием, в результате проверок, инициированных комитетом имущественных отношений Смольного.

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Проверки в Европейском университете начались в 2016 году. У Рособрнадзора были вопросы, в частности, к квалификации преподавателей гуманитарного вуза и к отсутствию спортзала, у городских властей — к тому, как используется городское имущество (особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице был передан вузу в начала 90-х). В университете утверждают, что все настоящие нарушения были устранены.

Прекратить постоянные проверки университета призывал не только Алексей Кудрин, один из его учредителей, но и (по данным ректората) президент Владимир Путин. Тем не менее, вуз был лишен лицензии, а Смольный расторг договор аренды на здание.

Защитники вуза полагают, что претензии и Рособрнадзора, и Смольного носят формальный характер, а реальной задачей было либо закрытие вуза, либо отъем очень ценного здания на Гагаринской улице.

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