Нижегородские школы закрывают из-за ОРВИ

Нижний Новгород, , 15:02 — REGNUM Учебный процесс в школах Дзержинска (Нижегородская область) приостановлен на 10 дней из-за эпидемии ОРВИ.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, решение о закрытии школ было принято межведомственной комиссией в связи с повышенной заболеваемостью респираторными инфекциями среди школьников.

Учебный процесс будет приостановлен с 18 октября.

«Ограничительные меры применяются при одновременном отсутствии в классе, группе, дошкольном и общеобразовательном учреждении 20% детей и более, заболевших ОРВИ и гриппом», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве призывали родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ (насморк, кашель, температура) в организованные детские коллективы, в том числе в школы и детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала октября в России открыта горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

В частности, по горячей линии можно узнать, где можно прививку против гриппа, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.

По состоянию на 11 октября эпидпорог по гриппу и ОРВИ был превышен лишь в пяти регионах.

В основном вспышка заболеваемости зарегистрирована среди детей от 3 до 14 лет.

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