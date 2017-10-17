В Оренбуржье иностранные делегаты посетили кабинет бывшего премьер-министра

Оренбург, , 14:58 — REGNUM В Оренбургской области иностранные делегаты региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов сегодня, 17 октября, побывали в уникальном мемориальном комплексе, посвящённом российскому государственному деятелю Виктору Черномырдину. Официально музей ещё не открыт однако для участников форума сделали исключение, показав уже готовые экспозиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Экскурсионная программа началась с экспозиции «В.С. Черномырдин: путь в историю». Здесь можно познакомиться с жизненной дорогой прославленного оренбуржца: рождение, отчий дом, школьные годы, первый профессиональный опыт и многое другое.

Иностранным студентам представилась эксклюзивная возможность увидеть кабинет Виктора Черномырдина, когда он возглавлял правительство Российской Федерации. Генеральный директор музея Светлана Черномырдина отметила, что удалось воссоздать подлинный интерьер: все экспонаты, которые составляли рабочее пространство, были переданы в музей из правительства России в знак уважения к заслугам Виктора Степановича.

Делегаты фестиваля также познакомились с библиотекой видного государственного деятеля. Кроме того, иностранцы смогли увидеть коллекцию раритетных автомобилей, среди которых транспорт начала XX века, машины времён Великой Отечественной войны, дипломатические авто. Есть в коллекции и «Чайка», подаренная бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.

Музей села хотел создать сам Виктор Черномырдин, это было одним из его последних дел: он приобрёл участок земли в Чёрном Отроге и здание бывшего райкома КПСС. Кстати, в строительстве райкома Черномырдин участвовал лично, ещё будучи школьником.

Светлана Черномырдина отметила, что значительная часть экспозиции будет посвящена Саракташскому району, Чёрному Отрогу, людям, которые здесь жили и живут. Это было желание Виктора Черномырдина.

Представитель Италии Андреа Алесиани подчеркнул, что горд оказаться одним из первых посетителей такого музея:

«Да, я знаю, кем был Виктор Черномырдин. И спасибо организаторам за возможность посетить этот уникальный музей. В экспозиции меня особенно заинтересовала часть, связанная с возникновением «Газпрома». Хочу сказать большое спасибо Оренбуржью за то, какую программу для нас здесь подготовили».

Добавим, музей Черномырдина находится на родине Виктора Степановича, в селе Чёрный Отрог Оренбургской области. В здании площадью около 12 000 квадратных метров расположены семь экспозиций. Две из них — «В.С. Черномырдин: путь в историю» и «Кабинет председателя правительства РФ» — рассказывают о самом Викторе Черномырдине. Ещё на трёх — «Особая кладовая», «Коллекция автомобилей» и «Библиотека» — можно будет увидеть предметы, собранные Виктором Черномырдиным. Две экспозиции — «Музей села Чёрный Отрог» и «Колхозный миф» — повествуют о малой родине первого премьера новой России.

Музей создаётся Фондом Черномырдина в соответствии с Указом президента России от 2011 года. Финансовую поддержку проекту оказывает ПАО «Газпром». Работы ведутся при содействии правительства Оренбургской области.

В настоящее время строительные и отделочные работы в музее завершены, идёт монтаж экспозиций, из семи полностью готовы четыре. Ещё один зал — «Колхозный миф» — близок к завершению. По двум оставшимся экспозициям и выставочному залу ведется изготовление дизайнерских конструкций и декораций. Музейный комплекс будет открыт в 2018 году — к 80-летию Виктора Черномырдина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 по 17 октября Оренбуржье стало региональной площадкой XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В рамках региональной программы Оренбург посетили 100 представителей мирового молодёжного сообщества из 54 стран. Впервые в область приехали представители молодёжи четырех континентов. Самыми представительными стали делегации из Уганды, Болгарии, Индии, Индонезии, Китая.

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