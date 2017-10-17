Экс-участница Pussycat Dolls: Нас принуждали к проституции

Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Организаторы американского музыкального коллектива Pussycat Dolls вынуждали участниц заниматься проституцией. Об этом в своем микроблоге рассказала бывшая вокалистка группы Кайя Джонс.

«Моя правда: я была участницей не женской поп-группы, а сети проституции. О, иногда нам доводилось петь, и мы даже прославились», — написала она в Twitter.

По словам Джонс, те, кто владел девушками, «делал деньги» в период их популярности. Ответственность за ситуацию певица возлагает на основательницу группы, хореографа Робин Антин.

Девушка призвала Антин рассказать правду о том, почему одна из участниц группы решилась на суицид. Она пояснила, что певицы боялись поделиться происходящим с кем-либо, так как постоянно слышали угрозы в свой адрес.

«Расскажи, как ты морально сломала нас», — написала Джонс.

Группа Pussycat Dolls, выступавшая в жанрах поп и R&B, существовала с 1995 по 2010 год. Сначала девушки выступали как танцевальный, а позже — как вокальный ансамбль. В 2014 году одна из участниц группы, 25-летняя Симон Баттл, покончила с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в США разразился скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах к актрисам. Американская киноакадемия исключила его из своего состава. Позже стало известно, что продюсер отправился в реабилитационную клинику для устранения «поведенческих проблем».

На фоне секс-скандала в Голливуде исландская певица Бьорк призналась в навязчивом внимании со стороны «датского режиссёра». Имя обидчика Бьорк не назвала, однако известно, что единственным кинорежиссёром из Дании, с которым она работала, был Ларс фон Триер.

Читайте также: Харви Вайнштейн с позором изгнан из Американской киноакадемии

А также: Ларс фон Триер отреагировал на слова Бьорк о сексуальных домогательствах