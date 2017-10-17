Муфтий Москвы: В России возможна радикализация мигрантов из Таджикистана

Москва, , 15:00 — REGNUM В России существует опасность радикализмами эмигрантов из Таджикистана в связи с появлением новой террористической организации на границе Таджикистана, Афганистана и Туркмении, заявил 16 октября глава духовного собрания мусульман (ДСМ) России муфтий Москвы Альбир Крганов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Сейчас на границах Таджикистана, Туркменистана и Афганистана создается новая большая экстремистская группировка численностью в несколько тысяч человек под названием «Хорасан», — сказал глава ДСМ.

По его словам, существует опасность соединения новой террористической организации с эмигрантами из Таджикистана.

Муфтий отметил, что между ДСМ и Узбекистаном налажена хорошая работа по профилактике терроризма. Однако, собрание мусульман России встречает непонимание в этом вопросе со стороны Таджикистана.

«И национальные организации, посольства, которые у нас представлены, должны работать здесь более конкретно. Пока мы этой работы не видим», — сказал глава духовного собрания мусульман России.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре месяца 2017 года Душанбе передал в Москву список из 100 граждан Таджикистана, проживающих в России, которые были заподозрены в симпатиях к террористам.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета РФ заявил о том, что основное ядро террористических групп в России состоит из трудовых мигрантов из стран СНГ.

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