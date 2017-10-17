Муфтий Москвы: в Средней Азии формируется новая экстремистская группировка

Москва, , 14:28 — REGNUM Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Москвы Альбир Крганов заявил о создании на границах Афганистана, Таджикистана и Туркмении новой экстремистской группировки «Хорасан», сообщает 17 октября Sputnik Таджикистан.

«Сейчас на границах Таджикистана, Туркмении и Афганистана создается новая большая экстремистская группировка численностью в несколько тысяч человек под названием «Хорасан», — заявил Крганов.

По его словам, ДСМР подписали соглашение о сотрудничестве с муфтиятом Узбекистана, который занимается профилактикой терроризма и экстремизма среди своих соотечественников. Однако, заметил Крганов, российская сторона не встречает от таджикских муфтиев необходимого понимания в этом вопросе.

«Мы не заинтересованы в радикализации мигрантов, поскольку это в первую очередь безопасность нашей страны, но и они (таджикская сторона — прим. ИА REGNUM ) тоже должны это понимать, — подчеркнул муфтий Москвы. — И национальные организации, посольства, которые у нас представлены, должны работать здесь более конкретно. Пока мы этой работы не видим».

При этом Крганов не исключает, что группировка «Хорсан» может сменить террористическую группировку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Таджикистане был задержан имам-хатыб одной из пятикратных мечетей Согдийской области, который призывал прихожан мечети присоединиться к движению «Салафия», которое с 2015 года объявлено в стране экстремистским.

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