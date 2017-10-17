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ООН: С начала августа из Мьянмы в Бангладеш бежало более 580 тыс. рохинджа

Общество

За последние двое суток на границу двух стран прибыло от 10 до 15 тыс. человек

Женева, Швейцария, 17 октября 2017, 14:20 — REGNUM  Около 582 тыс. представителей этнорелигиозного меньшинства рохинджа бежало из Мьянмы в Бангладеш с конца августа, заявили 17 октября в ООН, сообщает Agence France-Press.

По данным международной организации, за последние 48 часов на границу двух стран прибыло от 10 до 15 тыс. человек, спасающихся от продолжающей волны насилия против них.

В ООН выразили глубокую обеспокоенность относительно состояния беженцев, в том числе детей и престарелых, которые прибывают на границу изнеможенными.

По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрея Махечича, УВКБ призывают власти Бангладеш «в срочном порядке» принять беженцев рохинджа.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме