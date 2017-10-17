Президент РФ подписал указ о праздновании 1100-летия крещения Алании

Москва, , 14:16 — REGNUM Важная дата в истории будет отмечаться на государственном уровне в 2022 году — 1100-летие крещения Алании. Указ об этом подписал 14 октября президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится о том, что «органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования» этого события. Историки установили, что, хотя начало принятия христианства аланами восходит ко II веку, массовое крещение аланского народа произошло около 1100 лет назад.

О том, что празднование 1100-летия крещения Алании, должно стать знаковым событием для ряда субъектов РФ и православного сообщества России в целом, ранее заявлял епископ Владикавказский и Аланский Леонид, встречаясь с высокопоставленными чиновниками федерального и республиканского уровней и обговаривая предстоящую дату. Им также были получены поддержка и благословение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе епархии.

С вопросом необходимости празднования памятного события на федеральном уровне обращался в апреле 2017 года к президенту РФ глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. После проработки документов в администрации президента было получено согласие Владимира Путина и даны необходимые поручения правительству РФ.

Так, уже достигнута договоренность, что к знаменательной дате будут отремонтированы и реконструированы ряд объектов культурного наследия и социальных объектов. Будет открыт храм святого благоверного князя Александра Невского, который станет самым крупным на Северном Кавказе.

«Юбилей не будет носить сугубо внутрицерковный характер. В программу празднования будут включены мероприятия по строительству современных храмов, сохранению памятников истории и культуры, прославлению аланских подвижников, проекты в сфере науки, культуры и образования, социальные проекты, а также издательская деятельность», — заявил ТАСС епископ Владикавказский и Аланский Леонид. По его словам, Алания стала первым христианским государством на территории современной России.

Напомним, ранее на территории Алании, которая была первым на Северном Кавказе государством, располагавшимся на обширном пространстве от бассейна Терека на востоке до Большой Лабы на западе, от Ставропольской возвышенности на севере до Главного Кавказского хребта на юге, проживали предки многих коренных народов Северного Кавказа. В состав Алании входили территории таких субъектов РФ, как Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и часть Краснодарского края.