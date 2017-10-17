ЦОДД призвал автолюбителей Москвы сменить резину

Москва, , 14:07 — REGNUM Столичным водителям стоит сменить летнюю резину на зимнюю в ближайшие дни. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

В учреждении отметили, что после 22 октября ожидаются ночные заморозки, поэтому автолюбителям стоит заранее подготовиться с началу зимнего сезона. В таком случае ухудшение погоды не застанет водителей врасплох и избавит от необходимости стоять в очереди в шиномонтаж.

Кроме того, до начала холодов автовладельцам рекомендовано проверить работу аккумулятора. В зимний период он может разрядиться, следовательно, запустить машину обычным способом не получится.

Специалисты ЦОДД призвали водителей проявлять больше внимания на дорогах в связи с похолоданием. Они также напомнили, что «манера вождения в зимний период значительно отличается от теплого времени года» — тормозной путь удлиняется, не допускаются резские торможения и перестроения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о понижении температуры до минус 1 градуса Цельсия в ночь на 20 октября.

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