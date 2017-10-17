Бурятский авиаперевозчик получит в лизинг Як-40 для местного сообщения

Улан-Удэ, , 13:51 — REGNUM Правительство Бурятии приняло решение о поддержке регионального авиаперевозчика «Байкалавиаком» для полетов внутри региона, сообщает официальный портал органов государственной власти Бурятии 17 октября.

За счет регионального бюджета для авиакомпании будет приобретён самолет Як-40. Воздушное судно будет передано в лизинг на пять лет. Региональная авиакомпания планирует взять в аренду еще два судна.

Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов сказал, что на данный момент «Байкалавиаком» готовит пакет документов для Росавиации на приобретение сертификата эксплуатанта. Процедура займет от одного до двух месяцев, после чего компания приступит к авиаперевозкам внутри региона.

В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы в Бунтовском районе Бурятии на самолете Ан-12 в труднодоступные и удаленныенаселенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в местных СМИ появилась информация о смене собственника аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Холдинг «Новапорт» Романа Троценкоприобрел собственность у ГК «Метраполь».

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