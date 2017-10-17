У жительницы Гомеля отбирают детей из-за долгов за квартиру

Гомель, Белоруссия, , 13:39 — REGNUM Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение об отобрании двоих детей у 42-летней жительницы Гомеля. У безработной Елены Микулич — большой долг по коммунальным платежам, сообщает 17 октября «Белсат».

Задолженность женщины составляет 2 тыс. белорусских рублей, при этом 50% суммы — пеня. Микулич воспитывает двух несовершеннолетних детей: 4-летнюю девочку и 16-летнего мальчика.

Старший сын Елены служит в армии, а старшая дочь живет отдельно. Муж женщины умер от рака несколько лет назад.

Отсутствие трудоустройства — одна из причин решения комиссии, которое было вынесено 4 октября. Женщина активно ищет работу, но безуспешно.

В начале 2016 года у Елены уже пытались забрать детей. По словам женщины, в отношении нее был составлен административный протокол за якобы неадекватное поведение. Решение об отобрании детей было принято, однако Елена оспорила его в суде, и спустя три месяца дети вернулись в семью.

В декабре 2016 года у женщины возник конфликт с администрацией детского сада, куда ходила ее маленькая дочь. Из-за графика работы Елена не успевала вовремя забрать ребенка, и однажды психолог учреждения предупредила ее о том, что однажды дочери в детском саду просто не окажется.

Тогда женщина стала скрываться от социальных служб у родных и друзей, потеряла работу. Помочь ей отстоять право на воспитание детей вызвались правозащитники.